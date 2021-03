Bielsko-Biała. Podróż w przeszłość, dawne kino Wanda bez tajemnic

Jak informują autorzy pomysłu stworzenia modelu 3D kina Wanda, starając się niejako przywrócić nieistniejący budynek do życia, w oparciu o archiwalne fotografie opracowaliśmy model 3D. Klikając na grafikę, możemy nią dowolnie obracać i oglądać z wybranej strony. Po uruchomieniu strony na urządzeniu mobilnym i kliknięciu w ikonkę AR model można uruchomić w perspektywie rzeczywistości rozszerzonej. Wirtualny model 3D nakłada się wówczas na rzeczywisty obraz widziany okiem kamery.

Bielsko-Biała. Burzliwa historia kina Wanda

Otwarcie zbiegło się w czasie z kryzysem ekonomicznym i wybuchem I wojny światowej, kino nie cieszyło się więc wielkim zainteresowaniem. Wyceniona wstępnie na 100 tysięcy koron budowa pochłonęła ostatecznie i to przy znacznych oszczędnościach aż 250 tysięcy. Wznosząc budynek, zrezygnowano częściowo z klasycznego fundamentu, zastępując go tzw. wysoką podmurówką, co okazało się niestety fatalne w skutkach. Bliskość Niwki, błędne decyzje konstruktorów i zastosowanie najprawdopodobniej wątpliwej jakości materiałów spowodowały, że budynek szybko zaczął niszczeć.