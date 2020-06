Biedronka. Klapki Kubota w promocji. Cena zaskakuje

Biedronka z nową promocją. W sprzedaży klapki Kubota

Klapki Kubota to kultowy produkt, który jest ceniony przez wielu Polaków. Część z nich zrobi wszystko, by móc założyć je na stopy i paradować w nich po plaży czy basenie. Od 15 czerwca kupimy go w Biedronce za niewielkie pieniądze. Sieć sklepów Biedronka przygotowała specjalną promocję dla swoich klientów.