Biedroń: atak PiS na samorządy odparty. W Słupsku wygrywa jego kandydatka

Robert Biedroń ma powody do radości. Z danych cząstkowych wynika, że kandydatka na prezydenta Słupska, dotychczasowa zastępczyni Biedronia, Krystyna Danilecka-Wojewódzka wygra - i to najpewniej w pierwszej turze.

Biedroń: atak PiS na samorządy odparty

Wszystko wskazuje też na to, że do rady miejskiej dostał się sam Robert Biedroń. Mieszkańcy Słupska zdecydowali się go poprzeć, choć wcześniej deklarował, że interesują go też wybory do Parlamentu Europejskiego. To oznacza, że może podczas kadencji radnego wyjechać do Brukseli.