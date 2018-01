Barkowo: samochód wpadł do rzeki. W środku były cztery osoby

Do wypadku doszło we wtorek rano na drodze pomiędzy Barkowem a Debrznem w województwie pomorskim. Wszyscy trafili do szpitala.



Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej (WP.PL)

Jak informuje TVN24, ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Samochód wpadł w poślizg i wjechał do rzeki. W tym miejscu rzeka Chrząstawa jest płytka i podróżujący autem wysiedli o własnych siłach.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej i ratownicy medyczni. Poszkodowani trafili do szpitali.

