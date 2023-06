Bardziej mobilna Europa dzięki Funduszom Europejskim

Zrównoważona i inteligenta mobilność

O co chodzi w "zrównoważonej i inteligentnej mobilności", o której mówi się coraz więcej? To nowe podejście do tematu transportu, które uwzględnia równowagę między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. W praktyce dąży do takiej organizacji transportu, aby był on efektywny, bezpieczny, dostępny dla różnych grup społecznych i korzystał z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ale to nie wszystko! Zrównoważona mobilność zmierza do ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Stąd promuje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zeroemisyjnych środków transportu.