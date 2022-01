Awantura w TVP Info. Poseł PiS wyszedł ze studia

"Pan umie słuchać!?"

Jarosław Urbaniak stwierdził, że tarcza antyinflacyjna to "propaganda rządu". "Z pewnością nie zrobiłbym tego, co zrobił właśnie pan premier, czyli zlikwidował jakiekolwiek limity na wynagrodzenia w Kancelarii Premiera. To jest skandaliczne. Jeżeli idzie kryzys, oszczędza się" - mówił w studiu Urbaniak.