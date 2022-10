Awantura w Sejmie. "Idzie zima, a węgla nie ma przez Sasina"

Do słów posła Paszyka odniósł się wywołany do odpowiedzi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Cóż to za rozróżnienie? Państwo i samorządy? To samorządy są poza państwem, stoją obok państwa, to państwo w państwie? Samorządy to część władzy państwowej, taka sama jak władza rządowa, samorządowa: jest jedna władza - mówił Sasin. - Niech się samorządy nie migają przed tym, że jak trzeba wykonywać obowiązki wobec swoich mieszkańców, to wtedy umywają ręce. Cała władza odpowiada w kraju za to, żeby Polacy mieli ciepło w domach. My jako rząd robimy wszystko, żeby tak było i oczekujemy, że samorządy nie będą stały obok i też będą w tej sprawie działać. Chcemy dać szansę, tym samorządom, które chcą pomagać mieszkańcom, żeby mogły to robić - powiedział wicepremier.