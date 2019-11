Atak zimy już pewny. To będzie jeden z najzimniejszych początków grudnia od wielu lat

Atak zimy na początku grudnia jest już pewny. Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zmieniło swoje przewidywania dotyczące pogody. Na ich mapach Polska znalazła się w strefie ujemnych anomalii temperatur. To oznacza, że pierwsze dni grudnia należeć będą do najzimniejszych od wielu lat.

Dni od 2 do 8 grudnia Polaków czeka mocne ochłodzenie. Według przewidywań Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych temperatury będą niższe od średniej wieloletniej. To duża zmiana. Jak dotąd nawet eksperci IMGW przewidywali, że grudzień będzie należał do ciepłych miesięcy.