Arsenały broni nuklearnej są pełne. Ponad 9,5 tys. pocisków

Władimir Putin zapowiada kolejną zmianę doktryny nuklearnej. Nikt nie ma wątpliwości, że to próba zablokowania zgody USA na użycie przez Ukrainę zachodnich pocisków do rażenia celów w Rosji. Rosja to prawdziwa potęga jądrowa - ma ponad 4,3 tys. głowic jądrowych. To jednak tylko niespełna połowa tego, co znajduje się w arsenałach na całym świecie. A liczba ta wciąż rośnie.