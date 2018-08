Apel prymasa ws. uchodźców. "Polskość to pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie"

Podczas niedzielnej mszy w Inowrocławiu prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił, że niesienie pomocy uchodźcom jest obowiązkiem chrześcijan. Zaznaczył również, że promowanie różnorodności leży w naturze i wynika z historii naszego narodu.

- Udział w Eucharystii zobowiązuje do pomocy innym, a zwłaszcza ubogim, (...) zobowiązuje nas, wierzących, abyśmy nie zajmowali się kwestią uchodźców i migrantów, ale przychodzili im konkretnie z pomocą. Ma nam otwierać serca na tych, którzy cierpią i potrzebują pomocy, byśmy byli z nimi na modlitwie, ale i w konkretnie wyciągniętej do pomocy dłoni. To nie lęk czy strach ma nami kierować, ale miłość Chrystusa - powiedział podczas homilii abp Polak.