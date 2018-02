Ambasador Rosji w Polsce: propozycja Warszawy to prowokacja

Ambasador Rosji w Polsce złożył kwiaty w miejscu, gdzie stał kiedyś pomnik gen. Iwana Czerniachowskiego. Dyplomata stwierdził, że Moskwa traktuje jako prowokację propozycję zabrania do Rosji pomników upamiętniających Armię Czerwoną.

- Czasem jesteśmy proszeni o zabranie naszych pomników:" jeśli są one tak drogie, możesz je zabrać do Rosji." Traktujemy to jako prowokację. Pomniki mają znaczenie tylko wtedy, gdy stoją tam, gdzie miały miejsce wydarzenia historyczne, na cześć których są ustawione, gdzie ludzie, którym są poświęcone, działali lub ginęli - stwierdził rosyjski ambasador Siergiej Andriejew.