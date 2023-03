Polska pomogła Putinowi? Ostry głos ambasadora Niemiec

"O ile w 2000 roku z Rosji sprowadzaliśmy ok. 50 proc. importowanego węgla, tak w 2020 roku było to już 75 proc. W latach 2000-2020 wolumen sprowadzonego węgla z Rosji zwiększył się z 800 tys. ton do 9,4 mln ton" - informował Demagog.