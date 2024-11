Allegro wspiera rozwój polskiego biznesu w Czechach

Nasi południowi sąsiedzi od dawna należą do najważniejszych partnerów handlowych Polski. Wielkość eksportu do tego niespełna 11 mln kraju wg danych GUS za okres I-XI 2023 roku wyniosła 94,1 mld PLN [ [1]. Czechy zajmują pod tym względem drugie miejsce za Niemcami, wyprzedzając dużo bardziej ludne kraje, jak Francja lub Wielka Brytania.

Czesi uwielbiają zakupy przez internet! Według danych cytowanych przez portal Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Trade.gov.pl – czeski rynek e-commerce (B2B i B2C) był w 2022 roku wart około 33 mld PLN, co odpowiada wysokiemu 13,5 proc. przychodów ogólnej sprzedaży dóbr konsumpcyjnych w tym kraju.[3] W Czechach na tysiąc mieszkańców przypadają aż cztery sklepy internetowe, podczas gdy w Niemczech ten współczynnik to dwa sklepy, a na Węgrzech – jeden.

W raporcie Izby Gospodarki Elektronicznej do badania "Cross-border e-Commerce. Marka bez granic" [4], realizowanego we współpracy z p artnerem m erytorycznym Allegro, czytamy, że już 77 proc. Czechów kupuje towary i usługi w sieci.

We wspomnianym badaniu Izby Gospodarki Elektronicznej i Allegro sami przedsiębiorcy wskazali ważne korzyści płynące z transgranicznego rozwoju działalności. To oczywiście większy potencjał dochodowy powiązany z większą liczbą nowych klientów i możliwością sprzedaży z wyższą marżą, ale także uniezależnienie od koncentracji na rynku polskim, czyli potencjalnie większa stabilność biznesu, oraz korzyści wizerunkowe płynące z międzynarodowej pozycji.

Piotr Truszkowski, Head of Group B2B w Allegro, w taki sposób przedstawia nową ofertę: - Rozwój Allegro Business w Czechach to kolejny etap międzynarodowej ekspansji Allegro i naszej platformy dla biznesu. Jednocześnie to szansa dla sprzedających z Polski. Nowy proces transgranicznej sprzedaży z opcją VAT 0 proc. umożliwia im dotarcie do jeszcze szerszej i atrakcyjnej bazy klientów. Jako Allegro Business dbamy zarówno o bezpieczeństwo, jak i wygodę całego procesu: weryfikujemy obie strony transakcji oraz zapewniamy zautomatyzowany, szybki i wygodny proces rozliczeń między firmami.