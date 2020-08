Aleksiej Nawalny otruty? Opozycjonista poleci do niemieckiej kliniki

Główny lekarz szpitala w Omsku, Aleksander Murachowski, już w czwartek oznajmił, że Nawalny nie może być teraz transportowany, "ponieważ jego stan jest niestabilnie ciężki". Jak mówił, ta "niestabilność może się zwiększać przy starcie i lądowaniu" samolotu. Lekarze z Omska, a także z Moskwy, uznali więc, że nie można ryzykować życiem Nawalnego i nie pozwalają rodzinie zabrać go ze szpitala do kliniki Charite w Berlinie.

Przypomnijmy, że od wczoraj na lotnisku w Omsku czekała samolot-karetka, który miał zabrać Nawalnego do Niemiec. Transport zorganizował działacz praw człowieka Jaka Bizilj.

Według niemieckich lekarzy, którzy dotarli do Omska, stan Nawalnego pozwala na lot samolotem, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt medyczny - poinformowała rzeczniczka Nawalnego - Kira Jarmysz.

Rosyjscy lekarze dowodzili, że Nawalny nie został otruty. Dowodzą, że przyczyną utraty świadomości i śpiączki może być "naruszenie metabolizmu", nadmierne spożycie alkoholu, narkotyki, a nawet błąd podczas operacji plastycznej na Zachodzie. Żona Nawalnego - Julia, a także jego współpracownicy, chcieli, by jej mężem zajęli się lekarze w Berlinie.

Żona Nawalnego zwróciła się w piątek do prezydenta Rosji Władimira Putina z apelem o zezwolenie na przewiezienie męża do Niemiec. "Uważam, że jest mu potrzebna wykwalifikowana pomoc lekarska w RFN. Od 21 sierpnia, od godz. 12, mamy wszelkie możliwości, by niezwłocznie przetransportować Aleksieja pod kontrolą lekarzy" - napisała Julia Nawalna.