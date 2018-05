Akcja płetwonurków w Jaśle. Nie żyje dziecko, które wpadło do Wisłoki

Tragedia w Jaśle. Nie żyje 11-letnia dziewczynka, która wpadła do Wisłoki oraz mężczyzna, który wskoczył do rzeki, by ją uratować.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Do akcji przystąpili płetwonurkowie (Fotolia, Fot: fabioga - Fotolia.com)

Służby poszukiwały mężczyzny i 11-letniej dziewczynki, którzy zniknęli pod taflą wody w rejonie mostu przy ul. Mickiewicza w Jaśle. Na miejsce wypadku została wysłana specjalna grupa płetwonurków, która przeczesywała teren. W akcji brało udział 6 zastępów strażaków. Do ich dyspozycji była łódkę, oraz 4 grupy wodno-nurkowe z Przemyśla, Sanoka i woj. małopolskiego.

Strażakom udało się wyłowić mężczyznę. Pomimo reanimacji zmarł. Teraz odnaleziono ciało 11-latki.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl