Adamowicz nie daje za wygraną. Wystartuje w wyborach na prezydenta Gdańska

- W trudnych czasach trzeba mówić wprost. Mówię więc jasno: będę kandydował na prezydenta Gdańska - oświadczył Paweł Adamowicz. Zamieścił również film w sieci, w którym tłumaczy swoją decyzję.

To nie pierwsza taka sytuacja. Zarzuty nieujawnieniem dochodów śledczy postawili Pawłowi i Magdzie Adamowicz już w sierpniu 2016 roku. Wyliczeniami kwot zajmowali się funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego "w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych". Sprawa trafiła do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.