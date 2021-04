Abp Grzegorz Ryś podjął decyzję w sprawie mszy świętych

Komunikat metropolity łódzkiego w sprawie dyspensy dotyczącej uczestnictwa we maszach opublikowany został na stronach archidiecezji łódzkiej. "Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia spowodowane panującą epidemią, przedłużam udzielenie - zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego - dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 3 maja br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej, a także osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem" - czytamy w komunikacie Abpa Grzegorza Rysia.