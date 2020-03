8 marca. Dzień Kobiet 2020. Pomysły na życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet

8 marca to jedna z ulubionych dat wszystkich pań. Tego dnia obchodzimy Dzień Kobiet, podczas którego przedstawicielki płci pięknej są obdarowywane prezentami i kwiatami. Warto, by podarkom towarzyszyły ciepłe słowa - niekoniecznie te sztampowe, ale bardziej wyszukane.

Dzień Kobiet 2020. Czego życzyć z okazji Dnia Kobiet?

Kwiaty na Dzień Kobiet? To pozycja wręcz obowiązkowa. Niech towarzyszą one wspaniałym życzeniom. Obdarowując nasze partnerki, powinniśmy mówić życzenia płynące prosto z serca. Lepiej, żeby nie były to jakieś wyuczone slogany lub odtworzone wierszyki internetowe. Nie oznacza to jednak, że nie możemy inspirować się gotowymi życzeniami na Dzień Kobiet.