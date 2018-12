500 plus: Społeczeństwo pragnie zmian w przyznawaniu świadczeń.

500 plus: Polacy chcą zmian w przyznawaniu świadczeń. Sprzeciw społeczeństwa budzi fakt, że niektórzy rezygnują z pracy, by otrzymać 500 zł na dziecko.

500 plus – nadchodzą zmiany

Program 500 plus – stosunek społeczeństwa

Jak pokazują badania 73% ankietowanych chciałoby przyznania 500 plus wszystkim samotnym rodzicom. 70% uważa, że wsparcie powinno obejmować każde dziecko, jeżeli choć jeden z rodziców pracuje. 66% nie miałoby nic przeciwko odebraniu świadczeń najbogatszym rodzinom. 50% badanych jest za ograniczenie, a 29% za odebraniem 500 plus rodzinom bezrobotnym. Według autorki projektu ciekaweliczby, Alicji Defratyki, to właśnie świadomość, że wielu unika pracy, by utrzymać się z różnego rodzaju świadczeń, budzi sprzeciw większości Polaków. Niezależnie od poglądów politycznych popierają zmiany w ich przyznawaniu i dotyczy to również programu 500 plus, którego celem nie jest zniechęcanie rodziców do podjęcia pracy. Minister Elżbieta Rafalska zaprzeczyła jednak, jakoby w resorcie pracowano nad zmianami w programie. Pod uwagę brana jest jedynie zmiana wysokości progu dochodowego, żeby rosnąca minimalna płaca nie pozbawiła dodatkowych pieniędzy samotnych rodziców, którzy zarabiają najniższą krajową i wychowują jedno dziecko.