16‑latek postrzelony przez policję. Nowe informacje ws. zdarzenia w Łabławkach

- 16-latek decyzją sądu rodzinnego został zwolniony z policyjnego nadzoru. Nadal przebywa w szpitalu, przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Był zatrzymany przez policjantów, ale na tą chwilę jest wolnym człowiekiem. Sporządzono protokół zatrzymania osoby nieletniej, informacje z zatrzymania zostały przekazane prokuraturze i do sądu rodzinnego - informuje Wirtualną Polskę Marta Kabelis, oficer prasowa policji w Bartoszycach.

- W niedzielę po telefonicznym kontakcie z sędzią Sądu Rejonowego w Biskupcu zapadła decyzja, żeby go zwolnić. Policjant, który z nim przebywał, już nie jest fizycznie w szpitalu - przekazuje Kabelis.

Przypomnijmy, policjanci w nocy z soboty na niedzielę zostali wezwani na interwencję do wsi w gminie Bisztynek. Kobieta prosząca o pomoc alarmowała, że przebywający u niej na posesji 16-latek podpalił jej samochód. Kobieta to konkubina brata 16-latka.

Policjanci spotkali nastolatka na drodze w sąsiedniej wsi. Chłopak miał siekierę. -Policjanci w bezpiecznej odległości zatrzymali auto i krzyczeli, że ma odłożyć siekierę. Nic to nie pomagało, dlatego użyli wobec nastolatka gazu ale i to nie pomogło. Oddali w powietrze 6 strzałów ostrzegawczych, ale chłopak nadal nacierał na nich z siekierą. Gdy zachowanie nastolatka zagrażało zdrowiu i życiu policjantów, ci oddali strzał w jego udo, to obezwładniło agresywnego nastolatka - podała Kabelis.