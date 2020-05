1000 zł na wakacje. Będą ograniczenia w związku z przyznawaniem bonu 1000+

1000 zł na wakacje. Bon turystyczny 1000+ nie dla wszystkich. Kto z niego skorzysta?

Bon turystyczny 1000+ do wykorzystania tylko w wyznaczonych miejscach

Ponieważ bon turystyczny 1000+ ma być formą wsparcia dla polskiej branży turystycznej, będzie on musiał być wykorzystany wyłącznie w Polsce. Ważne jest to, że bon 1000+ nie będzie miał formy gotówkowej, a ze środków w ramach bonu turystycznego 1000+ będzie można korzystać za pomocą karty lub specjalnej aplikacji instalowanej na smartfonie. Odbywałoby się to podobnie jak obecnie w przypadku np. świadczeń dla górników. "Chcemy, by środki z bonów trafiały do branży turystycznej. Środki trafiałby bezpośrednio na kartę lub na aplikację z jasnym wskazaniem, w jakich terminalach mogą zostać wykorzystane. Na przykład górnicy na tego typu karty dostają środki na dedykowane świadczenia i tylko na te świadczenia można wydawać pieniądze" - podkreśliła Jadwiga Emilewicz w "Studio Biznes".