100 tys. zł z reklamówki znalezionej w hospicjum trafi do potrzebujących. Wciąż szukają darczyńcy

Gotówka trafiła do wezwanych na miejsce policjantów, a później na specjalne konto słupskiego samorządu.

- Poprosiliśmy jeszcze raz o pomoc policję - wyjaśnia rzeczniczka. - Pieniądze zostały zdeponowane na osobnym koncie dwa lata temu 20 kwietnia. Jeśli do tego dnia kwietnia w tym roku nic się nie zmieni, pieniądze przejdą na własność miasta. Już zapadła decyzja o ich przekazaniu dyrekcji hospicjum - dodaje Rapacewicz.

100 tys. w reklamówce. Pracownicy widzieli parę starszych ludzi

Co ciekawe, prawdopodobnie nie mówimy o jednym darczyńcy. Okazuje się, że dyrektor hospicjum w Słupsku Teresa Jerzyk - po rozmowie ze współpracownikami - ma pewne przypuszczenia co do tego, kto mógł zostawić gotówkę.