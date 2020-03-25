Коронавирус в Польше. Что можно и что нельзя делать? Правительство вводит очередные ограничения

Премьер-министр Польши объявил о введении очередных ограничений. Из дома мы сможем выйти только с целью решения самых необходимых вопросов. Запрещаются любые собрания более двух человек. Будут введены ограничения и в общественном транспорте.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявили о введении новых ограничений. Борьба с эпидемией коронавируса входит в следующую стадию.

- Эта ситуация требует от нас огромной дисциплины, - подчеркнул премьер-министр.

Новые правила коснутся каждого из нас. Нам придется временно отказаться от встреч с друзьями на бульварах, выходов с детьми на детские площадки и пикников в парках. Что нельзя делать?

• Вводится полный запрет на собрания людей, рядом не могут находиться более двух человек. Однако этот запрет не относится к семьям.

• Запрещается выходить из дома. Выйти можно будет только в действительно неотложных ситуациях, таких как покупки или поездки на работу.

• Ограничения коснутся общественного транспорта. Половина сидячих мест в автобусах и трамваях должна быть свободна.

• Все действующие до сих пор ограничения остаются в силе. За их нарушение предусмотрены штрафы.

Запрет на выход из дома

Слоган «оставайтесь дома» станет не только рекомендацией, но и обязанностью. Премьер-министр сообщил, что в силу вступит запрет на выход из дома, за исключением действительно срочных дел. К ним относятся выполнение необходимых покупок, поездка на работу, если работодатель не может обеспечить работу в удаленном режиме, или визит к врачу.

- Конечно, мы также допускаем такие обстоятельства, как например, необходимость прогулки с собакой, но, просим не собираться в парках или на игровых площадках. Я думаю, что мы в состоянии оказать такую поддержку всем службам, которые заботятся о нас, - сказал министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Кроме прогулок с собакой запрет на выход из дома не распространяется на случаи, когда мы вынуждены помочь своим близким. К тому же, если кто-то включился в борьбу с коронавирусом в качестве волонтера, он имеет право перемещаться в рамках связанных с волонтерством действий.

Полиция будет следить за соблюдением этих правил и оценивать, идет ли данный человек только на прогулку или же для выхода из дома была обоснованная необходимость. В случае нарушения правил будет налагаться штраф.

Запрет на собрания людей

Вводится полный запрет на собрания людей. Новые правила запрещают организовывать какие-либо встречи, мероприятия или собрания. Исключением могут быть события, в которых участвуют только члены семьи.

- Если мы не будем ограничивать наши контакты до минимума, то не ограничим количество пациентов, и не сможем спасти жизнь многих людей. Я знаю, что это сложно, но я прошу соблюдать еще больше дисциплины, - подчеркнул Лукаш Шумовский.

По улицам могут ходить рядом максимум два человека - однако, это ограничение не распространяется на семьи. На богослужениях и похоронах смогут присутствовать максимум пять человек. В это число не входят лица, обслуживающие церемонию, например, сотрудники похоронных бюро.

Нельзя также ходить в лес, встречаться там с друзьями и устраивать пикники. То есть следует исключить ситуации, которые мы наблюдали в последние дни, когда в лесах, парках и на бульварах было полно собиравшихся группами прохожих.

За нарушение этих правил грозит штраф в размере 5 тыс. зл. Ограничения по количеству людей не распространяются на места работы. Однако там следует соблюдать рекомендации Главного санитарного инспектората касательно сохранения расстояния между сотрудниками и указания на тему дезинфицирующих средств.

Ограничения в общественном транспорте

Очередные ограничения касаются общественного транспорта. Автобусы и трамваи по-прежнему будут ходить, но количество людей, которые смогут одновременно находиться внутри, будет ограничено. С целью сохранения между пассажирами необходимого расстояния только половина сидячих мест будет занята.

- Просьба к городским властям организовать общественный транспорт таким образом, чтобы было занято только каждое второе сидячее место. Чем дальше мы друг от друга, тем будет безопаснее для нас, - обратился с призывом министр здравоохранения.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что автобусы и трамваи не могут быть переполнены. Они должны быть безопасными для людей, которые вынуждены пользоваться общественным транспортом.

- Давайте оставим общественный транспорт для тех, кому необходимо добраться на работу, в аптеку, в магазин или для тех, кто не может работать в удаленном режиме, - сказал премьер-министр.

Закрыты торговые центры, рестораны и пабы

Все* действующие до сих пор ограничения остаются в силе*. Поэтому торговые центры, кинотеатры, пабы и рестораны остаются закрытыми, заказы будут выполняться только на вынос. На границах по-прежнему действуют проверки, отменены рейсы самолетов и массовые мероприятия. Лица, возвращающиеся из-за границы, должны пройти карантин.

- Мы хотим, чтобы после Пасхи польские граждане вернулись на работу, а школьники приступили к экзаменам на аттестат зрелости, - сказал Матеуш Моравецкий. - Нам придется отказаться от многих привычек и поведения, которые до этого были для нас естественными.

Премьер-министр также заявил, что в настоящий момент нет планов по переносу срока проведения президентских выборов.

- Я не вижу причин, по которым президентские выборы или экзамены на аттестат зрелости были бы отложены. Конечно, организация каждого такого мероприятия потребует соблюдения соответствующих мер, - подытожил премьер-министр.

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