Коронавирус в Польше. Инфекционные больницы в отдельных воеводствах [СПИСОК]

Число зараженных коронавирусом в Польше стремительно растет. Их лечением занимается 70 инфекционных больниц и 19 больниц, специально приспособленных к лечению пациентов, зараженных COVID-19. Ниже приведен список больниц.

В каждом воеводстве работает, по крайней мере, одна инфекционная больница. Больше всего больниц - по 9 (без специально приспособленных больниц) - в малопольском и мазовецком воеводстве. Меньше всего - 1 - в любушском воеводстве. Кроме того, Министерство Здравоохранения создало так называемые одноименные (специально предназначенные для целей борьбы с коронавирусом) инфекционные больницы. Они занимаются диагнозом и лечением коноравирусной инфекции COVID-19.

Мазовецкое воеводство • Остроленка, Мазовецкая специализированная больница им. др. Юзефа Псарского, ал. Яна Павла II 120A, Радом, Радомская специализированная больница им.

• Др. Титуса Халубиньского, ул. Тохтермана, д. 1

• Седльце, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения, ул. Старовейска, д. 15

• Козенице, Самостоятельный публичный комплекс учреждений здравоохранения, Ал. В. Сикорскего, д. 10

• Цеханув, Специализированная воеводская больница, ул. Повстаньцув Велькопольских, д. 2

• Варшава, Воеводская инфекционная больница, ул. Вольска, д. 37

• Варшава, Военный медицинский институт, ул. Шасерув, д. 128

• Плоцк, Воеводская объединенная больница, ул. Мэдычна, д. 19

• Варшава – Охота, Университетский клинический центр Варшавского медицинского университета - Детская клиническая больница им. Юзефа Поликарпа Брудзиньского в Варшаве, Клиническое наблюдательно-изоляционное и педиатрическое отделение, ул. Жвирки и Вигуры, д. 63А

Нижнесилезское воеводство • Валбжих, Специализированная больница им. Дра Альфреда Соколовского, ул. Батория, д. 4

• Вроцлав-Средместье, Университетская клиническая больница им. Яна Микулича-Радецкого, Клиническое инфекционное отделение, ул. Титуса Халубиньского, д. 2-2а (детское отделение), Клиника педиатрии и инфекционных заболеваний, ул. Халубинского, д. 2-2A

Куявско-поморское воеводство • Быдгощ, Воеводская наблюдательно-инфекционная больница, им. Тадэуша Бровича, ул. св. Флориана, д. 12

• Торунь, Воеводская объединенная больница, им Л. Ридигера, ул. Красиньского, д. 4/4а

• Свеце, Непубличное учреждение здравоохранения «Nowy Szpital Sp. Z o.o.», который ведется компанией Nowy Szpital Sp. Z o.o., ул. Войска Польскего, д. 126

Люблинское воеводство • Билгорай, Arion Szpitale Sp. Z o.o., ул. Пояска, д. 5

• Люблин, Самостоятельная публичная клиническая больница № 1, ул. Сташица, д. 16

• Люблин, Самостоятельная публичная воеводская больница им. Яна Божего, ул. Мечислава Бернацкого, д. 9

• Хэлм, Самостоятельная публичная воеводская специализированная больница, ул. Шпитальна, д. 53b/корпус B

• Лукув, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения, ул. Титуса Халубиньского, ул. Анджея Рогалиньскего, д. 3

• Томашув-Любельски, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения, Ал. Грунвальдзке, д. 1

• Бяла-Подляска, Воеводская специализированная больница, ул. Тэрэбэльска, д. 57-65

Любушское воеводство • Зелена-Гура, Университетская больница (Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. Z o.o.), ул. Зыты, д. 26

Лодзинское воеводство • Радомско, Повятовая больница, ул. Ягеллоньска, д. 36

• Белхатув, Воеводская больница им. Яна Павла II, ул. Чаплинецка, д. 123

• Томашув-Мазовецки, Томашовский центр здоровья, ул. Яна Павла II, д. 35

• Лудзь-Балуты, Воеводская специализированная больница им. Др. Вл. Беганьского, Отделение инфекционных болезней и заболеваний пищеварительной системы, Клиника инфекционных заболеваний и заболеваний печени Медицинского университета, Отделение инфекционных заболеваний, тропической медицины и паразитарных заболеваний для взрослых, Клиника инфекционных заболеваний и гепатологии Медицинского университета, Отделение инфекционных заболеваний, тропической медицины и паразитарных заболеваний для детей, Клиника инфекционных заболеваний детей Медицинского университета в Лодзи, Наблюдательно-инфекционное отделение и отделение заболеваний печени, ул. Князевича, д. 1/5

Малопольское воеводство • Краков, Специализированная больница им. Стефана Жеромского, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения, ос. На Скарпе, д. 66

• Краков, Специализированная больница им. Яна Павла II, Отделение инфекционных заболеваний детей и детской гепатологии, ул. Прондницка, д. 80

• Олькуш, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. Z o.o. (Новая больница в Олькуше), ул. 1000-Летия, д. 13

• Мысленице, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения, ул. Шпитальна, д. 2

• Тарнув, Специализированная больница им. Э. Щеклика, ул. Шпитальна, д. 13

• Велогловы, Специализированная больница им. Енджея Снядецкого в Новы-Сонче, ул. Домброва, д. 1

• Мехув, Больница св. Анны, ул. Шпитальна, д. 3

• Домброва-Тарновска, Комплекс учреждений здравоохранения, ул. Шпитальна, д. 1

• Прошовице, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения в Прошовицах, ул. Коперника, д. 13

Опольское воеводство • Ополе, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. Z o.o. (Воеводская больница в Ополе), ул. Косьнэго, д. 53

• Ныса, Наблюдательно-инфекционное отделение, Комплекс учреждений здравоохранения, ул. Бохатерув Варшавы, д. 23

Подкарпатское воеводство • Ярослав, Центр Здравоохранения, ул. 3 Мая, д. 70

• Санок, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения, ул. 800-летия, д. 26

• Мелец, Специализированная больница им. Эдмунда Бернацкего, ул. Жеромскего, д. 22

• Ясло, Специализированная больница, ул. Львовска, д. 22

• Пшемысль, Воеводская больница им. св. Отца Пио, ул. Рогозиньскего, д. 30

• Дембица, Комплекс учреждений здравоохранения, ул. Краковска, д. 91

Подляское воеводство • Августов, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения в Августове, ул. Шпитальна, д. 12

• Бельск-Подляски, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения в Бельск-Подляски, ул. Клещеловскего, д. 1

• Хайнувка, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения в Хайнувке, ул. Доц. Адама Довгирда, д. 9

• Граево, Больница общего профиля им. др. Витольда Гинэла, ул. Конституции 3 Мая, д. 34

• Сувалки, Воеводская больница им. др. Людвика Ридигера, ул. Шпитальна, д. 60

• Белосток, Университетская детская клиническая больница им. Л. Заменхофа, ул. Вашингтона, д. 17

• Белосток, Университетская клиническая больница, ул. Журавя, д. 14

Поморское воеводство • Гдыня, Университетский центр морской и тропической медицины, ул. Повстаня Стычневэго, д. 9B

• Гданьск, Поморский центр инфекционных заболеваний и туберкулеза, ул. Мариана Смолуховского, д. 18

Силезское воеводство • Заверце, Повятовая больница, ул. Медова, д. 14

• Бытом, Специализированная больница № 1, ал. Легионув, д. 49

• Хожув, Специализированная больница, ул. Зъедночения, д. 10

• Ченстохова, Воеводская специализированная больница, им Н.М,П., ул. Польскего Червонэго Кжижа, д. 7

• Цешин, Комплекс учреждений здравоохранения, ул. Бельска, д. 4

Свентокшиское воеводство • Кельце, Воеводская объединенная больница, ул. Радиова, д. 7, Детское инфекционное отделение, ул. Грунвальдзка, д. 45

• Буско-Здруй, Комплекс учреждений здравоохранения, ул. Бохатерув Варшавы, д. 67

• Кельце, Свентокшиский центр педиатрии при Объединенной больнице в Кельцах, ул. Грунвальдзка, д. 25

Варминско-мазурское воеводство • Гижицко, «Szpital Giżycki» Sp. z o. o., ул. Варшавска, д. 41

• Пиш, Самостоятельное публичное учреждение здравоохранения Повятовая больница, ул. Сенкевича, д. 2

• Эльблонг, Городская больница св. Яна Павла, ул. Жеромскего, д. 22

• Ольштын, Воеводская специализированная детская больница им. проф. др. Станислава Поповскего, ул. Жолнерска, д. 18А

Великопольское воеводство • Познань, Специализированный комплекс здравоохранения матери и ребенка, ул. Нововейскего, д. 56/58

• Познань, Клиническая больница им. Карола Йоншера Медицинского ун

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