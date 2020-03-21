Культура в период коронавируса. Закрыты кинотеатры и объекты культуры

- С четверга (12 марта) перестанут функционировать в части, которая касается массового скопления людей, - говорил о закрытии кинотеатров и учреждений культуры министр Глиньский. Правительственное распоряжение вступило в силу без промедления.

Во время пресс-конференции в среду, 11 марта, на тему угрозы коронавируса высказались члены правительства, в том числе министр культуры Петр Глиньский.

«Правительство решило приостановить функционирование культурных учреждений: театров, опер, музеев, кино и сетей кинотеатров, школ и художественных училищ разного уровня», - сказал он.

«С четверга (12 марта) они перестанут функционировать в части, которая касается массового скопления людей», - добавил министр, одновременно призвав граждан к сохранению ответственного подхода.

В соответствии с распоряжением, сети кинотеатров (Multikino, Cinema City i Helios), a также Ассоциация студийного кино сообщили в социальных сетях о подчинении введенному распоряжению. Кинотеатры должны остаться закрытыми до 25 марта, но ситуация динамично меняется. Будущее их работы зависит от новых решений властей.

Аналогичная ситуация складывается и с другими учреждениями культуры, такими как театры, музеи, оперы или художественные галереи. Истосковавшиеся по контакту с прекрасным могут использовать время карантина, посещая интернет-сайты разных объектов и осматривая выставки и вернисажи онлайн. В сети доступны также театральные спектакли – их можно посмотреть на странице ninateka.pl или на платформе TheMuBa.

Дистрибьюторы фильмов также частично нашли выход из положения. Некоторые фильмы, в том числе отечественного производства, выложены (или будут выложены) на сервисах VOD. Например, последний фильм Яна Комасы «Зал самоубийц. Ненавистник» (Sala Samobójców. Hejter) уже есть на сайте player.pl. В сети должна появиться также экранизация книги Бланки Липиньской «365 дней». Дистрибьютор должен сообщить в ближайшее время, на какую платформу она попадет.

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