Życzenia na Boże Narodzenie 2021. Krótkie i śmieszne rymowanki i wierszyki

Życzenia na Boże Narodzenie najczęściej kierujemy do najbliższych i ukochanych osób. Składanie ich wpisało się w tradycję świąteczną, są one też wyrazem szacunku i miłości do bliźniego. Wiele osób wysyła je za pośrednictwem komunikatora internetowego albo SMS-a, kopiując treść od jednej osoby i wklejając w treść wiadomości do innej.