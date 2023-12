Zaskakujące obrazki przed TVP. W środku opłatek i ksiądz

Interwencja poselska Jarosława Kaczyńskiego

Wcześniej do siedziby TAI, przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Przyjechałem ocenić skalę łamania prawa poprzez nadużywanie kodeksu spółek handlowych, którego przepisy odnoszące się do zmian władz spółek, nie odnoszą się do telewizji i radiofonii publicznej, bowiem są jasno określone w odpowiednich ustawach - powiedział w niedzielę portalowi wPolityce.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński.