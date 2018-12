Wypadek kolumny VIP w Katowicach. Dachował radiowóz, ranny policjant

Wypadek radiowozu z kolumny VIP-owskiej w Katowicach. Samochody z przedstawicielami delegacji Botswany jechały od strony Zabrza. Policyjne auto dachowało na trasie DTŚ. Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala.

Wypadek wydarzył się ok. godz. 15 na Drogowej Trasie Średnicowej.

W szczycie COP24, który rozpoczął się w Katowicach 3 grudnia, bierze udział ok. 30 tys. delegatów z całego świata. O kwestiach związanych ze zmianą klimatu będą debatować szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Hasło tegorocznego szczytu to "Changing together".