Wpadka MSWiA. Błąd w nowych paszportach

W nowych paszportach, które nawiązują do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, znalazła się budowla nazwana przez MSWiA "Kopcem Niepodległości". Jak informuje "Rzeczpospolita", podana w nowych paszportach nazwa jest błędna.

Jak tłumaczy przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Jerzy Bukowski, nazwa "Kopiec Niepodległości" jest niepoprawna. - Jest to istotny błąd, który dawno powinien zostać sprostowany, o co prosiłem poprzedniego szefa resortu Mariusza Błaszczaka w liście otwartym z 13 września 2017 roku - wyjaśnia historyk.

Podobnego zdania jest Iwona Fischer z Archiwum Narodowego w Krakowie. - Od pierwszych dokumentów, akta zarządu Parku, przez projekt uchwały rady miasta ani razu, i w archiwaliach i w przedwojennej prasie, nie pojawiło się określenie Kopiec Niepodległości. To po prostu kopiec Józefa Piłsudskiego, ale nie jego imienia, bo to nie patron szkoły. Kopiec sypano Piłsudskiemu i od początku nosił on jego imię - przypomina.