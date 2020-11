Wojciech Maksymowicz: minister Przemysław Czarnek ma w sobie cechy dobrego człowieka

Wojciech Maksymowicz: nie powiedziałbym, że najgorsze już się wydarzyło

Koronawirus w Polsce. Co z wyborami 2020? Wojciech Maksymowicz o rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim

- Jeżeli chodzi o dalekosiężne spojrzenie, to jest wiele powodów do dalszego optymizmu: wiadomo, że zaraza kiedyś się skończy i że szczepionka może nam w tym pomóc - mówił prof. Maksymowicz, pytany o słowa ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego. We wtorek, komentując ostatnie dane dotyczące zakażeń minister stwierdził, że "sytuacja się co najmniej stabilizuje". Dodał, że w jego ocenie "to, co jest najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami".