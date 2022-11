Włosi szukają śmiałka. Nocna kąpiel w zabytku nagrana

"On jest szalony"

Na nieszczęście dla chłopaka, cały incydent został zarejestrowany, a nagranie trafiło do sieci, szybko tam się rozprzestrzeniając. Wideo pokazuje młodego mężczyznę, któremu towarzyszy przynajmniej jedna osoba. Młodzieniec w świetnym nastroju, rozebrany prawie do naga kąpie się w zabytkowej fontannie Berniniego. Dzięki udostępnionemu nagraniu policja próbuje zidentyfikować, znaleźć oraz ukarać sprawcę, któremu za tak bezmyślną zabawę grozi od 160 do 450 euro kary mandatu.