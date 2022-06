Wielkie odkrycie w Kanadzie. Górnicy wydobyli prawie kompletnego mamuta

"Nun cho ga" oznacza w języku Hän "duże młode zwierzę". Taką nazwę otrzymało prehistoryczne znalezisko. Mamuta odkryli górnicy, którzy pracowali na polach złota Klondike. Wystarczy rzut oka na zdjęcie zmumifikowanego zwierzęcia, by przyznać, że zachowało się w niemal nienaruszonym stanie. Nadal można oglądać jego prawie niezniszczoną zębem czasu skórę oraz przylegające do ciała kawałki włosów. Okaz ma zamknięte oczy oraz skrzyżowane nogi. Analiza "Nun cho ga" wykazała, że jest to samica, która żyła obok dzikich koni, lwów jaskiniowych i gigantycznych żubrów stepowych.