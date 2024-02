Przestrzeń, spokój i tereny zielone. To wyróżnia najnowszą prestiżową inwestycję osiedla domów jednorodzinnych

Osiedle od ścisłego centrum stolicy dzieli zaledwie ok. pół godziny jazdy samochodem. Miejsce to jest też skomunikowane ze stolicą linią autobusową. W okolicy znajduje się zarówno przedszkole, jak i najstarsza w Polsce, międzynarodowa, prestiżowa Szkoła Amerykańska zapewniająca dzieciom w wieku od 3 do 19 lat edukację od poziomu szkoły podstawowej po dyplom Matury Międzynarodowej IB.