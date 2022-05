Wandale zniszczyli tęczowy mural

Efekt pracy zniszczony w ciągu godziny

W nocy wandale weszli na nie i zniszczyli cały mural. - Skreślono logo "Kultury Równości", pojawiły się obraźliwe hasła. Efekt pracy został zniszczony w ciągu godziny. Będziemy musiały odmalować go na nowo - mówi Lucy Fidos, jedna z autorek muralu. Jak dodaje, wcześniej nie dochodziło do żadnych incydentów. - Nikt nas nie zaczepiał, spokojnie pracowałyśmy. Na pewno sprawcy wiedzieli, że rusztowanie zostaje na noc i przygotowali się do tego - dodaje Fidos.