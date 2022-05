Ukraina ściga zbrodniarzy oskarżonych o tortury i mordowanie cywilów

We wtorek 26 maja ukraińscy prokuratorzy ujawnili nazwiska i zdjęcia ośmiu mężczyzn poszukiwanych za rzekome zbrodnie wojenne – w tym morderstwa i tortury – we wsi Motyżyn. Pięciu mężczyzn ma być rosyjskimi żołnierzami, jeden to rosyjski najemnik z Grupy Wagnera, a dwóch ostatnich to białoruscy najemnicy.