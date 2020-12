UFO? Kosmiczna konstrukcja w kolejnym miejscu w Polsce. Tajemniczy monolit

Metalowy monolit pojawił się niedawno także w Warszawie. "Każda wycieczka nad Wisłę to niesamowita przygoda. Przekraczając rzekę przez Most Świętokrzyski na prawym brzegu, z plaży wyłania się tajemnicza i nietypowa instalacja. Jeśli spędzacie czas aktywnie nad Wisłą nie umknie on waszej uwadze" - poinformowała w środę Dzielnica Wisła w mediach społecznościowych.