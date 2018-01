Szklarska Poręba: turysta utonął w wodospadzie

Do tragedii doszło w niedzielę na Wodospadzie Szklarki. Ofiarą wypadku jest 26-letni mężczyzna, który wraz z rodziną przybył na urlop do Karpacza.

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło, gdy turysta w poszukiwaniu lepszego ujęcia do zdjęcia próbował wejść na wystające z wody głazy. Stąpając po śliskich kamieniach poślizgnął się i wpadł do wody, uderzając głową w jeden z głazów. Mężczyzna zginął na miejscu na oczach swojej rodziny.