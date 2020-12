Szczepionka na COVID. Isakowicz-Zaleski: Księża powinni pomóc

Jak przekonywał: - To nie jest takie proste, że wejdzie zarządzenie i wszyscy się temu poddadzą bez konsultacji. Potrzebna jest akcja edukacyjna. Potrzebna jest empatia władz państwowych w stosunku do organizacji pozarządowych, które przecież powinny być partnerem w tej sprawie.

Szczepionka na COVID. Księża powinni w Kościołach namawiać wiernych

Czy księża powinni włączyć się w akcję edukacyjną i namawiać wierzących do zaszczepienia się? - Duchowni, różnych wyznań, mają wpływ na społeczeństwo. Powinni włączyć się w akcję edukacyjną dotyczącą szczepionek. Sam się zaszczepię, choć z poczuciem królika doświadczalnego, bo nie wiem, jakie przyniesie to objawy. Powinniśmy jednak pokazać dobry przykład. Szkoła, ambona - to miejsca, gdzie ludzie mogą być przekonywani, żeby się zaszczepić - stwierdził prezes Fundacji Brata Alberta.

Szczepionka na COVID. Co zrobi Andrzej Duda? Andrzej Zybertowicz odpowiada

Szczepionka zapewni większą ochronę niż przeciwciała po COVID-19?

Między innymi na ten właśnie temat mówił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. - Polska jest gotowa, by natychmiast rozpocząć szczepienia. Zabrałem głos na Radzie Europejskiej jako pierwszy w tej sprawie. Podkreśliłem, że liczy się każdy dzień. Prosiłem o to, by Europejska Agencja Leków nie czekała do 29 grudnia, bo taka była pierwotna data, tylko żeby decyzję podjęto szybciej. Jeśli w innych rozwiniętych krajach - np. Kanadzie, USA czy Wielkiej Brytanii decyzje już zapadły, na co mamy czekać? Trzeba się jak najszybciej szczepić. Do tego zachęcamy wszystkich - przekonywał szef rządu.