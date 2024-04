Świrski nasyła skarbówkę na nadawców. Działania "prawnie bezpodstawne"

"Działania prawnie bezpodstawne"

Co na to eksperci? Marta Kupczak-Strzelecka, radca prawna z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl stwierdziła, że "wszczęcie egzekucji przeciwko nadawcy, który złożył odwołanie od decyzji przewodniczącego KRRiT, nakładającej na niego karę na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji jest prawnie bezpodstawne". Jej zdaniem, wynika to zarówno z utrwalonej linii orzeczniczej sądów, które rozpoznają odwołania od decyzji przewodniczącego KRRiT, jak i ze stanowiska doktryny.