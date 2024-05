Świętujemy dwie dekady w UE. Trwa akcja "20latPLwUE"

To jedna z największych akcji społecznych promujących obecność Polski w UE. W ramach kampanii osoby indywidualne, organizacje społeczne, biznes i media okazują swoje przywiązanie do wartości europejskich i przypominają co daje Polsce członkostwo w Unii. Inicjatorzy akcji podkreślają, że Polska jest silna dzięki Europie, a Europa dzięki Polsce. Symbol akcji - cyfrowy pin - można umieścić na stronach internetowych, w aplikacjach oraz oznaczyć nim zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych.