Święto muzyki klasycznej. Zapraszamy na wyjątkowy Festiwal Muzyki Polskiej To będzie prawdziwa uczta dla wszystkich spragnionych muzyki na żywo. Już 8 lipca rozpoczyna się 17. edycja Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie. Podczas siedmiu koncertów, jak co roku, nie zabraknie muzycznych zaskoczeń, wyjątkowych odkryć i wielu wzruszeń w mistrzowskich wykonaniach. Od 2005 roku w Krakowie rozbrzmiewają najpiękniejsze dźwięki rodzimej muzyki klasycznej. Istotą organizowanego przez Stowarzyszenie Muzyki Polskiej festiwalu jest nie tylko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów – po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność – ale też kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą oraz uka­zy­wa­nie w niecodziennych kon­tek­stach. W ubiegłym roku, w czasie letniego poluzowania obostrzeń, Festiwal Muzyki Polskiej, jako wyjątkowe kulturalne wydarzenie tej skali w Polsce, odbył się na żywo, co doceniła spragniona koncertów publiczność. Podczas dotychczasowych edycji na festiwalowych estradach wystąpiły największe międzynarodowe gwiazdy, m.in. pia­ni­ści Ivo Po­go­re­lich, Ni­co­lai Kho­zy­ainov i Peter Jablonski, słynny skrzy­pek Ni­gel Ken­ne­dy, światowej sławy polska klawesynistka Elżbieta Chojnacka czy wybitna japońska skrzypaczka Akiko Suwanai. Fe­sti­wal go­ścił również najznakomitsze oso­bo­wo­ści pol­skiej sce­ny muzycznej, tj. Krzysz­tofa Pen­de­rec­kiego, Agniesz­kę Ducz­mal, Je­rzego Mak­sy­miuka, Woj­cie­cha Ki­lara, Hen­ry­ka Mi­ko­ła­ja Gó­rec­kie­go i Paw­ła My­kie­ty­na. Kurpiński JADWIGA, KRÓLOWA POLSKA W tym roku wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. Elżbieta Szmytka i Janusz Wojtarowicz, Vilém Veverka i Kateřina Englichová, Ewa Biegas, Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod batutą Macieja Tworka oraz Wrocław Baroque Ensemble pod kierunkiem Andrzeja Kosendiaka. materiały partnera Janusz Wojtarowicz Źródło: materiały partnera , Fot: Paweł Zając Wejściówki na Festiwal Muzyki Polskiej kupisz na stronie ewejsciowki.pl Opera na dobry początek Na otwarcie festiwalu (8 lipca, godz. 19.30) w kościele św. Katarzyny zabrzmi jednoaktowa opera "Hagiht" Karola Szymanowskiego. To opera nawiązująca do biblijnej historii króla Dawida (Stary Król) oraz pięknej dziewczyny Abiszag (Hagiht), utrzymana w stylu niemieckiego ekspresjonizmu. Będzie to drugie festiwalowe wykonanie "Hagiht", poprzednio operę zaprezentowano w 2013 roku, w stulecie jej powstania. W tytułowej roli wystąpi Joanna Zawartko, w Starego Króla wcieli się Wojciech Parchem, a Młodym Królem będzie tenor Stanisław Napierała. Dzieło zostanie wystawione w wersji koncertowej. Chór i Orkiestrę Filharmonii Śląskiej poprowadzi maestro Maciej Tworek. Dzień kameralistyki Drugiego dnia festiwalu (początek o godz. 19) królować będzie kameralistyka z XIX i XX wieku, przeznaczona na klarnet i fortepian. W Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród utworów autorstwa m.in. Mieczysława Weinberga i Krzysztofa Pendereckiego zabrzmią kompozycje wciąż odkrywanego Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Witolda Friemanna, wychowanka Zygmunta Noskowskiego – Romana Statkowskiego oraz Maxa Regera. Ten nieoczywisty repertuar zaprezentują Krzysztof Grzybowski, jedyny polski absolwent klasy klarnetu legendarnej Sabine Meyer, oraz pianista i kameralista Piotr Sa­łaj­czyk. Jak brzmią 300-letnie organy Następnego dnia (10 lipca o godz. 19.30) w kościele św. Krzyża przed festiwalową widownią wystąpi ceniony organista Marcin Szelest. materiały partnera Marcin Szelest Źródło: materiały partnera , Fot: Tomika Profesor w krakowskiej Katedrze Organów Akademii Muzycznej wykona utwory z tabulatury żmudzkiej z 1618 roku, autorstwa m.in. Adama z Wągrowca. Cysterski mnich był jednym z najwybitniejszych polskich organistów i klawesynistów przełomu XVI i XVII wieku. Marcin Szelest zagra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku. Witold Lutosławski tanecznie Niezapomnianych wrażeń dostarczy również czwarty dzień festiwalu. 11 lipca o godz. 19 w Teatrze Stu zaplanowano koncert piosenek tanecznych Witolda Lutosławskiego. Słynny kompozytor tworzył je na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku pod pseudonimem "Derwid". Skomponowane do tekstów Tadeusza Urgacza, Artura Międzyrzeckiego czy Jerzego Millera tanga fokstroty, slowfoksy oraz walczyki, wykonali m.in. Rena Rolska, Kalina Jędrusik, Sława Przybylska, Ludmiła Jakubczak i Mieczysław Fogg. Podczas 17. Festiwalu Muzyki Polskiej zaprezentuje je światowej sławy sopranistka Elżbieta Szmytka, której towarzyszyć będzie Janusz Wojtarowicz, akordeonista, założyciel i lider sławnego Motion Trio. materiały partnera Elżbieta Szmytka Źródło: materiały partnera Na obój i harfę Piątek 16 lipca (początek koncertu o godz. 19) ponownie będzie stał po znakiem kameralistów. W Muzeum Manggha zabrzmią dzieła m.in. Macieja Radziwiłła i Mieczysława Karłowicza, a zaprezentują je Kameraliści Filharmonii Krakowskiej pod batutą czeskiego dyrygenta Fran­ti­ška Macka. Wydarzeniem wieczoru będzie wykonanie przez wybitnych czeskich kameralistów: oboistę Viléma Veverkę oraz harfistkę Kateřinę Englichovą rzadko grywanego "Koncertu podwójnego na obój i harfę" Witolda Lutosławskiego. materiały partnera Vilém Veverka oraz Kateřina Englichová Źródło: materiały partnera Wyjątkowy duet "Mistrz i uczeń" to z kolei tytuł koncertu, który odbędzie się podczas przedostatniego dnia festiwalu (17 lipca o godz. 19). Wystąpią w nim: wybitna mezzosopranistka, mistrzyni Ewa Biegas oraz nadzieja polskiej wokalistyki, tenor Stanisław Napierała. Utalentowany śpiewak jest studentem w klasie prof. Ewy Biegas w Akademii Muzycznej w Katowicach, a jednym z jego ostatnich sukcesów jest zwycięstwo w Turnieju Polskich Akademii Muzycznych – Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Romualda Tesarowicza w Łodzi. Ten wyjątkowy duet w Auli Collegium Novum UJ zaśpiewa 12 Pieśni op. 22 Ignacego Jana Paderewskiego oraz cykl pieśni Konstantego Antoniego Gorskiego, zapomnianego polskiego kompozytora tworzącego na przełomie XIX i XX stulecia. Perły polskiego baroku Na zakończenie 17. Festiwalu Muzyki Polskiej (18 lipca, godz. 20.30) w kościele oo. Karmelitów na Piasku wystąpi Wrocław Baroque Ensemble, specjalizujący się w wykonawstwie historycznym, a szczególnie w odkrywaniu mało znanego repertuaru z Europy Środkowej. Trzon zespołu kierowanego przez Andrzeja Kosendiaka tworzą wybitni instrumentaliści i śpiewacy z różnych krajów. Wrocławska formacja zaprezentuje perły polskiego baroku: dzieła Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego, Marcina Józefa Żebrowskiego oraz Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Gdzie kupić bilety? Bilety na wszystkie koncerty są dostępne. Bilety na wszystkie koncerty są dostępne. Wejściówki w cenie 20 zł (na drugi i piąty dzień festiwalu) oraz 30 zł (pozostałe koncerty) można kupować online na portalu eWejściówki.pl oraz stacjonarnie w sześciu punktach informacji turystycznej w Krakowie. Wydarzeniem towarzyszącym 17. odsłonie Festiwalu Muzyki Polskiej będzie spacer ulicami Krakowa, przybliżający muzyczne życie miasta w XIX i XX wieku. Odbędzie się on w sobotę 10 lipca o godz. 11 (zbiórka przed Teatrem Juliusza Słowackiego), a udział w nim jest bezpłatny. Konieczna jest jednak wcześniejsza rezerwacja. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać e-mailem pod adresem promocja@fmp.org.pl.