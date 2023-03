Świat równych szans – P&G podsumowuje swoje działania w obszarze E&I przy okazji Miesiąca Równości i Inkluzywności

Różnorodni od samego początku

Koncern podejmuje wiele działań, aby zapewnić różnorodność. Realizuje to m.in poprzez dbanie o równą reprezentację kobiet i mężczyzn już na etapie pozyskiwania talentów. Na świecie, 45% pracowników P&G to kobiety. W polskich biurach firmy stanowią one 60%, a w centrum IT – 40% zespołu. To między innymi zasługa takich programów jak Future Female Leaders IT, który jest skierowany do studentek kierunków informatycznych. Dzięki niemu, uczestniczki mogą dowiedzieć się, jak P&G wykorzystuje nowe technologie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i jakie ścieżki kariery oferuje w obszarze IT. Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji programu.