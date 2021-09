Tychy. Pamiętają o artyście, mural Riedla odsłonięty

Jak wspominał Kuszela, zdjęcie Riedla, na podstawie którego wykonano mural, powstało w ramach jednej z dwóch sesji, jakie zrobił Riedlowi w latach 90. "Byłem bardzo niezadowolony z tych zdjęć, z tych sesji. Wrzuciłem to wszystko do szuflady. Dopiero po śmierci Ryśka na nowo odkryłem negatywy; wybrałem to jedno" – mówił fotograf.