Śląskie. Stolarz, blacharz, rolnik, inżynier, mechanik. Częstochowski gang od bankomatów usłyszał zarzuty

Oskarżeni mężczyźni to mieszkańcy Częstochowy i okolic w wieku od 30 do 43 lat, z zawodu stolarz, blacharz, rolnik, inżynier ochrony środowiska, mechanik i absolwent gimnazjum. Większość z nich była w przeszłości karana. W latach 2015-20 dokonali kilku napadów na placówki bankowe i pocztowe oraz kradzież bankomatów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Częstochowa. Napadali na banki, placówki pocztowe i... bankomaty

W toku postępowania ustalono inne przestępstwa zatrzymanych. 9 kwietnia 2020 Tomasz F. wszedł do placówki bankowej w Częstochowie przy ulicy PCK i grożąc użyciem pałki teleskopowej, doprowadził pracownicę do wydania pieniędzy w kwocie około 40 tys. zł.

25 maja Tomasz F. i Mateusz C. napadli na placówkę pocztową w powiecie pajęczańskim. Tomasz F. po wejściu do budynku uderzył pięścią w twarz pracownicę placówki, łamiąc jej nos. Następnie napastnik skradł 4 tys. zł i uciekł do pojazdu, w którym czekał Mateusz C.