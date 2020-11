Śląsk. Wypadek w Częstochowie. Staranował radiowóz i uciekł. Policjanci w szpitalu

Do groźnego wypadku doszło w środę w centrum Częstochowy. Około godziny 18.20 doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Winę za sytuację ponosi kierowca osobówki, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Śląsk. Staranował radiowóz i uciekł, ale został zatrzymany

Tuż po tym jak doszło do wypadku, sprawca oddalił się pieszo z miejsca zdarzenia, jednak już po kilku minutach został zatrzymany przez mundurowych. 30-latek nie chciał poddać się badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyźnie została pobrana krew do badań. Testy wykażą czy w jego organizmie znajdował się alkohol lub środki odurzające. Sprawca wypadku trafił do szpitala. Poszkodowani zostali również policji, którzy z obrażeniami również zostali przewiezieni do szpitala.