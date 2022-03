Wstępne wyniki sekcji zwłok zabitego dziennikarza. "50 ran zadanych nożem"

- Jedna z hipotez obejmuje tło obyczajowe, emocjonalne. Zakładamy, że możliwe jest, że mężczyzna będący w związku z tą kobietą w akcie desperacji miłosnej dopuścił się tego czynu. Nie ma co ukrywać, że jest to jedna z wersji śledczych. Problem jest taki, że ten mężczyzna jest na ten moment nieuchwytny, co potęguje przypuszczenie – ale jest to ciągle przypuszczenie – że może być on sprawcą tego przestępstwa - powiedział wcześniej prok. Golik w rozmowie z PAP.