Piekary Śląskie. Policjanci dostali nowy radiowóz, nie są mu straszne wertepy

Samochód został zakupiony ze środków samorządu Piekar Śląskich oraz budżetu policji. Będzie wykorzystywany do służby patrolowo-interwencyjnej. Kluczyki do pojazdu komendantowi miejskiemu policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robertowi Klimkowi symbolicznie przekazała prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska–Duraj.

Hyundai tucson to pierwszy SUV na wyposażeniu piekarskiej policji. Ma bogate wyposażenie oraz posiada dynamiczny silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 177 koni mechanicznych. Najnowszy nabytek dzięki odpowiednim parametrom pozwoli stróżom prawa nie tylko pełnić służbę w komfortowych warunkach , ale także da nowe możliwości pozwalającej dojechać w trudno dostępne miejsca.

Nowymi radiowozami mogą się też pochwalić stróże prawa z Dąbrowy Górniczej. Dzięki wsparciu władz miasta otrzymali dwa nieoznakowane samochody. Ich koszt to blisko 190 tysięcy złotych. Nowe pojazdy, to dwa nieoznakowane radiowozy marki kia ceed z silnikami benzynowymi. Samochody mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfortu policjantom, którzy będą w nich pełnili służbę. Radiowozy będą użytkowane przez policjantów pionu kryminalnego.