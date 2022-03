Koszmarny wypadek. Kierowca jechał pod prąd. Jest nagranie

Do tragedii doszło w poniedziałek około godziny 13, na drodze ekspresowej S-52 pomiędzy Cieszynem a Skoczowem. Jak informuje na swojej tronie internetowej śląska policja, wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca nissana jechał pod prąd i doprowadził do zderzenia z kierującą jeepem.