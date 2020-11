Katowice. W przyszłym roku stuknie mu pięćdziesiątka. A Ty, jak pamiętasz ten czas?

Choć w ostatnich latach miejski krajobraz bardzo się zmienił i znacznie wypiękniał, to właśnie on wciąż pozostaje najbardziej rozpoznawalnym punktem na mapie Katowic. Wita przybyłych z różnych stron świata, znosi donośne dźwięki i tłumy go odwiedzające. Już wkrótce będzie obchodził swój jubileusz – każdy może stać się jego częścią.

Niebawem skończy 50. lat (Spodek)