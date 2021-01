Katowice. Gra miejska zamiast Orszaku Trzech Króli

W zamian odbędzie się fabularna, edukacyjna gra miejska "Posłańcy Trzech Króli”. Uczestnicy, rozwiązując zagadki i łamigłówki nawiązujące do miejsc i budynków o chrześcijańskim rodowodzie, wyznaczą trasę dla docierających do miast Trzech Króli. Gra jest bezpłatna i aby wziąć w niej udział wystarczy smartfon z dostępem do internetu, kartka i coś do pisania, gdyż pytania będą znajdywały się w specjalnie przygotowanej na tę okazję aplikacji. Fabuła gry jest zbudowana w taki sposób, by grający dowiedzieli się kilku ciekawych, nieoczywistych historii o odwiedzanych lokalizacjach. Każdy, kto chciałby zarejestrować swój udział, może to zrobić przez stronę internetową orszakkatowice.pl. Rejestracje są przyjmowane do środy 6 stycznia do godziny 8.00 rano.